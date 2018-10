Naruto Shippuden, le origini di Pain svelate su Mediaset Italia 2

Di seguito riportiamo trame, titoli e orari di messa in onda degli episodi che verranno trasmessi in replica da lunedì a venerdì.

Nelle repliche di Naruto Shippuden proposte questa settimana su Mediaset Italia 2 si concluderà uno degli scontri più entusiasmanti dell’intera serie tratta dal fumetto di Masashi Kishimoto : Naruto Uzumaki VS Pain , il leader dell’ Organizzazione Alba . Come andrà a finire la loro sfida?

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!