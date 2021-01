Naruto Shippuden: Orochimaru è l'incubo degli abitanti di Konoha

L'universo ninja di Naruto nasconde molte cose oscure, ma nessuna di esse spaventa i cittadini della Foglia come Orochimaru. Al fine di comprendere anche i jutsu segreti, il Sannin ha rapito gli abitanti di Konoha per compiere su di loro terrificanti esperimenti. Potremmo quasi paragonarlo a Freddy Krueger, protagonista della saga horror Nightmare.

Per certi versi, la storia di Orochimaru è simile a quella di Naruto. Orfano e solo, ha dimostrato sin da subito di essere decisamente più intelligente dei suoi coetanei e di essere un genio nelle arti ninja. Un talento che lo avrebbe potuto portare a diventare il più grande ninja di Konoha. Tuttavia, la solitudine lo ha portato a trasformarsi un sadico pazzoide.



Orochimaru stava quasi per essere nominato Quarto Hokage, ma il suo maestro Hiruzen Sarutobi riconobbe il male nel suo cuore e preferì Minato come suo successore. Questo evento, però, portò il Sannin a vendicarsi rapendo ben sessanta bambini della Foglia per compiere degli oscuri esperimenti.

Il compagno di Jiraya e Tsunade è un manipolatore che induce gli altri a fare cose orribili per lui. Mosso solo da ragioni egoistiche, non si preoccupa minimamente di eliminare chiunque gli si ponga dinanzi. La vita umana non ha per lui alcun valore. Il suo carisma e la sua aura leggendaria gli hanno permesso di raccogliere diversi seguaci, come ad esempio Kimimaro o Sasuke.

La sua arroganza lo porta a considerarsi superiore persino alla morte, cercando in tutti i modi di sviluppare una tecnica che gli consenta di sopravvivere in corpi altrui. Il suo stesso corpo è disgustoso quanto quasi la sua psiche. Orochimaru è esattamente come un serpente, possiede una misteriosa flessibilità e una lingua che si allunga a dismisura.

Tuttavia, in Boruto sembra essersi addolcito, anche grazie alla vicinanza di Mitsuki. E voi cosa ne pensate di lui? Chi vi fa più paura, Orochimaru o Freddy Krueger? Orochimaruè il protagonista di questa figure da collezione di Naruto. Il Quarto Hokage torna in vita in questo cosplay di Naruto.