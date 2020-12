Naruto Shippuden: Orochimaru torna protagonista della scena nella figure di Clouds Studio

All'interno di tutta la storia di Naruto, sin dall'inizio fino alla saga "Shippuden", nel bene e nel male Orochimaru ha mantenuto un ruolo piuttosto ambiguo all'interno della scena. Figura fondamentale per la caratterizzazione di Sasuke, nonché uno dei tre ninja leggendari con Tsunade e Jiraya, egli nasconde diversi assi nella manica.

Morto e tornato in vita più volte all'interno della storia, quasi come una sorta di ago della bilancia, ha infine rinunciato ai suoi piani e alla figura di villain in prossimità della quarta grande guerra ninja dove prese la decisione di aiutare Sasuke a riportare in vita i 4 precedenti Hokage grazie alla tecnica della Resurrezione Impura. Durante la sua storia, inoltre, ebbe anche modo di scontrarsi con Itachi dove quest'ultimo lo fece a pezzi grazie alla spada Totsuka, la leggendaria arma che lo stesso Orochimaru aveva a lungo cercato. A tal proposito, conoscevate questo inquietante dettaglio dello scontro tra i due?

Ad ogni modo, Clouds Studio ha voluto omaggiare il personaggio attraverso una particolare statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La figure in questione, che ritrae Orochimaru con il tipico abbigliamento dell'Akatsuki intento a scatenare la sua Tecnica dell'Idra, è alta all'incirca 42 cm ed è già disponibile al preordine per 440 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Clouds Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.