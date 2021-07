Naruto Shippuden: L'orribile animazione di Pain diventa un tatuaggio

Come si può notare dal grande numero di cosplay dedicati a Pain di Naruto, il ninja è uno dei personaggi più conosciuti della serie di Masashi Kishimoto, anche a causa di un famoso meme che lo vede come protagonista. Un fan ha quindi scelto questa scena per un suo tatuaggio.

In calce alla notizia potete trovare la foto condivisa su Instagram dall'account @animetattooers, che ha voluto mostrare a tutti i suoi follower il tatuaggio dell'artista statunitense Stormy Brewer. Come potete vedere, un appassionato di Naruto ha voluto ricreare sulla sua gamba il famoso meme incentrato su Pain. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'immagine tratta dall'episodio 167 di Naruto Shippuden intitolata "Planet Devastation" e incentrata sullo scontro tra Naruto e Pain. A far discutere i fan è stato il basso livello dell'animazione, che ha subito portato alla nascita di parodie e video in cui in molti hanno voluto ricreare questa famosa scena. Il post condiviso su Instagram ha riscosso un discreto successo, mentre nei commenti diversi utenti hanno citato la frase andata in onda durante la puntata, e che viene pronunciata dal ninja proprio nella scena da cui è tratto il tatuaggio.

