Naruto Shippuden: Pain è pronto allo scontro in questa spettacolare statua

Come molti tra voi sicuramente sapranno, l'epopea di Naruto ha saputo conquistare velocemente milioni e milioni di fan, diventando così in pochi anni una delle produzioni più amate dell'industria, prima attraverso la produzione cartacea e poi tramite un fortunato adattamento animato che ha espanso ancor di più la fama della serie.

Il successo del franchise non è mai venuto meno e anzi, tra spin-off, videogiochi film e molto altro ancora, non ha fatto altro che aumentare, come dimostrato anche dagli infiniti cosplay e dalle fan art che continuano a popolare il web. Visti i grandi risultati ottenuti dall'opera, svariate compagnie si sono così lanciate nella produzione di gadget a tema pensati per attirare l'attenzione dei collezionisti più accaniti.

Tra le tante, figura anche MH Studio, tornata recentemente sotto i riflettori grazie a una splendida statua a tema Naruto Shippuden e specificatamente dedicata a Pain. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro in realtà mostra Yahiko, il cui corpo sta venendo utilizzato come una marionetta da parte di Nagato, in attesa dello scontro e pronto a sferrare il suo primo colpo. Il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli (affiancati a un'altezza pari a ben 58cm) e, come dichiarato dalla società, è già disponibile per i preorder al costo di circa 430 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente fissata per il terzo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato svelato un curioso crossover tra Naruto ed Hello Kitty.