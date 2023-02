Naruto Shippuden: perché l'anime è stato un flop qualitativo? I punti principali

Naruto è, è stato e sarà per molti un punto di accesso al mondo dei manga e degli anime. L'opera di Masashi Kishimoto è diventata immortale, trasformandosi nel giro di pochi anni da buona promessa a manga di grido, con un anime che ne ha supportato il valore per la maggior parte del tempo. Tuttavia, c'è poi un deragliamento in Naruto Shippuden.

L'inizio di Naruto Shippuden segnò una trasformazione dark per la serie. Se all'inizio Naruto Uzumaki era un ragazzo di belle speranze ed era alle prese con situazioni spinose ma comunque condite da un po' di leggerezza, con il timeskip Kishimoto ha alzato la posta in palio. Così il secondo anime è diventato molto più oscuro, con tematiche e scontri sempre più pesanti. Per gran parte ha funzionato, ma poi Naruto Shippuden ha prestato il fianco a diversi problemi. Quali sono i problemi principali dell'anime Naruto Shippuden?

Indubbiamente, i tanti filler di Naruto Shippuden hanno reso l'anime estremamente pesante da seguire, con storie al limite del ridicolo fatte soltanto per cercare un po' di minutaggio in più. Sono davvero poche le saghe, se non addirittura gli episodi, che si salvano. Concatenato a ciò, la scelta di creare dei filler poteva concentrarsi sull'ampliare il mondo di Naruto e sul concentrarsi sui personaggi secondari, che nella serie sono stati messi un po' troppo da parte.

Ovviamente alcuni problemi di Naruto Shippuden vengono condivisi anche dal manga, come la scelta di Kishimoto durante la guerra di concentrarsi su nemici con poco carisma e di sbagliare il tempo di alcune rivelazioni molto importanti, tirando troppo per le lunghe certe situazioni, in particolare durante la Quarta Grande Guerra Ninja.

Allo stesso modo, c'è poco interesse verso i personaggi femminili. La crescita di Sakura Haruno conta poco rispetto a quella dei personaggi maschili e, in generale, le kunoichi vengono sempre messe da parte, con ruoli secondari che invece potevano diventare molto più importanti. Infine, la scelta di non adattare al momento giusto alcune delle light novel di Naruto. All'epoca, con il manga già concluso, c'erano diverse storie ambientate dopo la fine della guerra che avrebbero potuto allungare lecitamente l'anime di Naruto Shippuden. Invece, queste storie sono state presentate in Boruto: Naruto Next Generations, provocando quindi dei salti temporali che rompono il flusso dell'anime sequel.