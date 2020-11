Naruto: Shippuden, riviviamo il motivo per cui Itachi ha sterminato il Clan Uchiha

Una delle più grandi tragedie dell'opera creata da Masashi Kishimoto è lo sterminio del Clan Uchiha avvenuto per mano di Itachi. Ma cosa ha portato il fratello di Sasuke a commettere questo folle gesto? Analizziamo uno dei più amati personaggi di Naruto: Shippuden.

Durante tutto il corso della sua opera, Kishimoto ha pian piano svelato i dettagli del massacro del Clan Uchiha. Ripercorriamo la storia di Itachi, quella notte tragica e il motivo per cui a Konoha è stato commesso un gesto di tale portata.

Prima di poter comprendere lo sterminio degli Uchiha occorre prima analizzare Itachi, primogenito del leader del clan e ninja più potente della sua famiglia. Sin dalla tenera età ha assistito a diverse atrocità, in particolare quelle commesse durante la Terza Guerra Mondiale Ninja. Questi orrori hanno portato Itachi a diventare un pacifista, un ninja in grado di porre termine a tutti i conflitti. Tuttavia, il ragazzo ha massacrato l'intero clan, risparmiando solamente il piccolo Sasuke.

Il Clan Uchiha era al centro di alcuni loschi piani sin dalla fondazione di Konoha. La rivolta di Madara Uchiha suscitò paura e sfiducia nei cittadini della Foglia, i quali iniziarono ad allontanare e temere i membri di quel clan. Tutto ciò fu aggravato dall'attacco della Volpe a Nove Code.

L'allontanamento dai ruoli di rilievo generò l'ostilità degli Uchiha nei confronti del loro stesso villaggio d'appartenenza. Ciò portò il padre di Sasuke e Itachi, capo clan degli Uchiha, a guidare un colpo di stato contro i vertici di Konoha. Ma questa eventualità fu fermata sul nascere da Danzo, il quale convinse Itachi, divenuto un membro della squadra Anbu, a uccidere i suoi familiari per mantenere la pace sulla Foglia.



Il massacro del suo clan ha plasmato l'intera vita di Sasuke, unico sopravvissuto per stessa volontà di Itachi. Il suo viaggio di vendetta lo ha portato a diventare uno degli shinobi più forti al mondo e a combattere con suo fratello. Ma nel momento della morte di Itachi, il ragazzo scoprì la verità sugli Uchiha e su Konoha. Grazie a questo evento, dopo numerose vicissitudini, Sasuke è riuscito a coronare il sogno di Itachi: mettere fine a qualsiasi conflitto.