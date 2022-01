Naruto Shippuden, perché Kishimoto scelse di non uccidere davvero Gaara?

Suona ancora a tratti incredibile, ma l'epopea ninja di Masashi Kishimoto, Naruto, si è conclusa ormai oltre 7 anni fa. Certo, il franchise prosegue tuttora nel suo sequel con protagonista Boruto, di cui lo stesso sensei è il responsabile in carica della sceneggiatura, tuttavia ci sono ancora parecchie domande rimaste in sospeso.

Kishimoto ha cambiato i suoi piani in corso d'opera in più di un'occasione, eppure ha sempre avuto dei paletti che, per esigenze di serializzazione o per propria volontà, gli hanno imposto di tenere a bada le sorte dei personaggi. Difficilmente, infatti, i personaggi principali sono morti tra le pagine di Naruto, anche quando la quarta grande guerra ninja imperversava su larga scala.

Certo, non sono mancati casi eclatanti come quello di Jiraya e Neji, tuttavia l'autore in più occasioni è sceso a compromessi pur di non uccidere i suoi personaggi. Ad esempio, dopo l'estrazione forzata di Shukaku dal corpo di Gaara, il Kazekage perse la vita a seguito dello shock. Ma tramite il sotterfugio della Vecchia Chiyo, che sacrificò se stessa per resuscitare Gaara, l'amico di Naruto riprese a vivere. Alla luce della storia, dunque, pare che questa non sia stata una necessità di Kishimoto, bensì più probabilmente un'esigenza di serializzazione dal momento che la rivista Shonen Jump era pur sempre indicata ad un pubblico di ragazzi.

Secondo voi, invece, per quale motivo l'autore ha mantenuto Gaara in vita? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.