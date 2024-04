Naruto Shippuden, perché Sasuke Uchiha ha rinunciato al braccio?

Sappiamo che, nelle fasi finali di Naruto Shippuden e ovviamente in Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke si presenta con un braccio monco e, di fatto, combatte con una mano sola. Perché l'Uchiha non ha accettato di rigenerare il suo braccio come ha fatto l'amico?

Dopo il brutale scontro nella Valle dell'Epilogo, com'è noto, Naruto e Sasuke hanno perso il proprio braccio destro. Nel finale dell'opera, però, abbiamo visto che l'Uzumaki ha accettato di sfruttare le cellule di Hashirama per potersi generare un arto sostitutivo, mentre l'Uchiha ha scelto di non farlo.

Da lì in avanti Sasuke ha sempre combattuto con un braccio solo, riuscendo comunque a cavarsela in ogni situazione e senza perdere - apparentemente - la propria eccezionale abilità nell'uso delle tecniche. Inutile dire che con un arto in più avrebbe potuto combattere più agilmente, ma il giovane spiega brevemente di non essere interessato a riottenere il braccio.

Il motivo, anche senza ascoltare le parole che rivolge a Sakura e Kakashi, è facilmente comprensibile: Sasuke vive la perdita del suo braccio come un atto di espiazione dei propri peccati e, esattamente come il suo esilio autoimpostosi per girare il mondo e conoscere meglio il mondo dei Ninja, rappresenta il prezzo da pagare per i suoi crimini.

Non solo: visto l'intenso affetto che prova per l'amico Naruto, il fatto che entrambi abbiano perso un arto nella battaglia mortale che li ha coinvolti è un ulteriore simbolo del fortissimo legame tra i due ragazzi. Ed è molto toccante che persino in età adulta, quando gran parte delle sue malefatte possono essere considerate espiate, l'Uchiha continui a portare sul suo corpo il marchio indelebile che segna l'epilogo di una parte della sua vita, e l'inizio di un nuovo capitolo.

Il fatto che, d'altro canto, Naruto non ci abbia pensato due volte di fronte all'offerta di Tsunade è indice del temperamento ingenuo e semplice del protagonista, che pur avendo dedicato la sua vita alla redenzione del suo migliore amico ovviamente non ha potuto rinunciare all'idea di riottenere un arto. Come avrebbe fatto, se no, a mangiare decentemente un buon ramen?!

In caso non l'abbiate mai notato, proprio sulla questione l'anime di Boruto contiene una clamorosa svista nella saga di Sasuke Retsuden.

