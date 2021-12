Naruto Shippuden: la potenza distruttiva di Sakura nella figure di MegaHouse

Non solo trailer e nuovi annunci al Jump Festa 2022, ma anche tante novità di merch. Sul grande palco dell'evento Shueisha, MegaHouse ha presentato una statua a collezione a dir poco dirompente basata su una delle kunoichi più sottovalutate di Naruto Shippuden, Sakura Haruno.

In occasione della manifestazione, l'azienda specializzata in figure da collezione ha rivelato al pubblico la sua ultima novità, una statuetta che mette in mostra la mostruosa potenza di cui è capace la rappresentante femminile del Team 7.

Presentata attraverso una video clip, la figure vede Sakura indossare l'outfit utilizzato per buona parte di Naruto Shippuden e devastare il terreno ai suoi piedi con un pugno dagli effetti micidiali. All'urlo di "Shannaro!", la ragazza scaglia un cazzotto talmente potente, da far esplodere delle fiamme rosa intorno a sé.

Questa statua da collezione rientra nella line-up Deluxe di "NARUTO Gals" di MegaHouse, che include figure dedicate a diverse kunoichi dell'opera di Kishimoto. Alta 27 centimetri, di questa figure non sappiamo ancora uscita e costo, che verosimilmente, basandoci sui precedenti prodotti dell'azienda, si aggirerà sui 200 dollari.

Con questo prodotto, MegaHouse ci ricorda che, sebbene ora sia diventata una brava mamma in Boruto, Sakura è una shinobi di altissimo livello. E voi, cosa ne pensate di questo nuovo merch targato Naruto Shippuden? Vi lasciamo a un cosplay Itachi e a due statue di Sasuke.