Naruto Shippuden, i prossimi episodi esploreranno il passato di Onoki

Vi ricordiamo infine che le suddette puntate di Naruto Shippuden verranno date in replica sempre su Italia 2 durante la notte fra martedì e mercoledì, a partire dalle ore 00:20 circa.

Continua su Mediaset Italia 2 la Quarta Grande Guerra dei Ninja ! Direttamente dal sito ufficiale dell’ente televisivo arrivano le sinossi delle puntate di Naruto Shippuden che verranno trasmesse domani sera, subito dopo la messa in onda di My Hero Academia .

