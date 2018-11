Naruto Shippuden, i prossimi episodi su Italia 2 ci mostreranno l'attivazione di Izanami

Come ogni lunedì, domani sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 ci proporrà due episodi di Naruto Shippuden mai trasmessi nel nostro paese e dunque tratti dalla sedicesima stagione dell’anime: quella intitolata "Grande guerra mondiale dei ninja: Sasuke ed Itachi”.

Direttamente dal sito ufficiale dell'ente televisivo, di seguito vi proponiamo le sinossi uffiiciali dei suddetti episodi di Naruto Shippuden, le quali ci svelano numerosi dettagli sulle rispettive trame!

Naruto Shippuden – Episodio 337 – ATTIVAZIONE: IZANAM!!



Data: lunedì 12 novembre, ore 22:10 - 22:40

Trama: "Kabuto rivela a Sasuke e Itachi di aver assorbito non solo il Dna di Orochimaru, ma anche il suo corpo. In un primo momento Sasuke e Itachi contrastano con facilita' le tecniche di Kabuto, ma rimangono intrappolati nell'Arte illusoria di Tatuya. Kabuto cerca di attaccarli ma realizza di essere anche lui intrappolato in una tecnica illusoria che gli fa rivivere le stesse situazioni, come in un circolo senza fine."

Naruto Shippuden – Episodio 338 – IZANAGI E IZANAMI



Data: lunedì 12 novembre, ore 22:40 - 23:10

Trama: "Kabuto e' ancora sotto l'Izanami lanciato da Itachi. Itachi racconta a Sasuke l'origine dell'Izanami, nato per contrastare l'Izanagi. L'Izanami pero' ha una via di uscita e Susuke si arrabbia con Itachi per aver dato una possibilita' a Kabuto. Itachi sta per sciogliere la tecnica della resurrezione, ma questo comportera' la sua morte, oltre a quella di tutti i resuscitati, sacrificio che pero' servira' a porre fine alla guerra."

Come di consueto, le due puntate di Naruto Shippuden verrano poi ritrasmesse sempre su Italia 2 durante la notte tra martedì e mercoledì, a partire dalle ore 23:50 circa. Approfitterete di questi episodi per ammirare in azione le potenti tecniche oculari del Clan Uchiha?