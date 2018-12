Naruto Shippuden, i prossimi episodi riveleranno le origini dell'Organizzazione Alba?

Come ogni lunedì sera, il 17 dicembre 2018 verranno trasmesse su Mediaset Italia 2 alcune puntate ancora inedite della serie televisiva Naruto Shippuden. A giudicare dalle sinossi pubblicate sul sito ufficiale dell'emittente televisivo, un importante segreto sulla tremenda Organizzazione Alba verrà svelato questa settimana!

Di seguito riportiamo le trame e gli orari in cui la rete Mediaset Italia 2 conta di trasmettere i nuovi episodi di Naruto Shippuden, che come sempre andranno in onda dopo le puntate inedite di My Hero Academia.

Naruto Shippuden – Episodio 347 – L'OMBRA STRISCIANTE



Data: lunedì 17 dicembre, ore 22:17 - 22:47

lunedì 17 dicembre, ore 22:17 - 22:47 Trama: "Il giovane Kakashi chiede a Jiraiya di raccontargli la storia di Nagato, Yahiko e Konan. Attraverso alcuni flashback rivivono la storia dell'Organizzazione Alba: il Rinnegan di Nagato, l'addestramento con Jiraiya, i piani di Danzo contro l'Organizzazioe Alba e il piano Occhio di Luna di Madara."

Naruto Shippuden – Episodio 348 – IL VERO LEADER



Data: lunedì 17 dicembre, ore 22:47 - 23:14

lunedì 17 dicembre, ore 22:47 - 23:14 Trama: "Nagato e Yahiko ricevono la visita di un messaggero di Hanzo, il quale comunica loro la volonta' del suo leader di stringere un'alleanza con l'Organizzazione Alba. Ma non tutto andra' come previsto."

E voi, siete pronti a esplorare finalmente l'oscuro passato della terribile Organizzazione Alba di Naruto Shippuden?