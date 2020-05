Naruto Shippuden: il protagonista si mostra in una magnifica statua

Quando si parla di franchise particolarmente importanti nella ricca industria d'anime e manga, è difficile non pensare alla ricca epopea di Naruto, brand concretizzatosi grazie al duro lavoro di Masashi Kishimoto che ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere parallele, tra manga, anime, film, videogiochi e altro ancora.

Parliamo di una serie dalle dimensioni a dir poco spropositate che può contare su milioni e milioni di fan, tra lettori e spettatori, sparsi in ogni angolo del mondo. Visto l'incredibile successo ottenuto dal franchise, non dovrebbe stupire che sempre più compagnie si siano lanciate nella realizzazione d'innumerevoli prodotti a tema pensati per ingolosire un'utenza sempre affamata di novità che non ha mai smesso di realizzare innumerevoli fan-art e cosplay.

Questa volta, però, ad aver conquistato l'attenzione del pubblico troviamo i ragazzi di Up Art e Mini Studio, due compagnie che hanno collaborato per portare alla luce una splendida statua a tema Naruto Shippuden e dedicata proprio al nostro ninja preferito. Andando più nello specifico, il prodotto - disponibile sia in scala 1/6 che 1/4 - è stato svelato in alcune immagini che potete visionare a fondo news ed è suddiviso in varie versioni pensate per ogni tasca. L'opera sfoggia infatti una gran quantità di dettagli ma a seconda della versione che vorrete acquistare, potrete passare da prezzi che variano dai 150 a 600 dollari. Secondo quanto annunciato, la statuetta verrà rilasciata nel terzo quarto del 2020 ma le prenotazioni sono già aperte.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente un rapper americano ha fatto assai parlare dopo aver realizzato una canzone a tema Naruto specificatamente dedicata a Sasuke Uchiha.