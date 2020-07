Naruto Shippuden: il protagonista si svela in una splendida figure

Quello di Naruto è indubbiamente uno dei brand più importanti e conosciuti che la ricca industria d'anime e manga abbia mai visto, un'epopea indimenticabile che ha saputo conquistare milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo, prima con la produzione cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato.

Nonostante il franchise faccia parlare di sé da intere decenni, sono numerosissimi i fan che continuano a intrattenersi con le nuove produzioni legate al brand - elogiandolo molto spesso con cosplay e fanart realizzate con grande cura -, un incredibile successo che ha conseguentemente spinto innumerevoli società esterne a realizzare prodotti pensati per attirare le attenzioni dei collezionisti più appassionati.

In particolare, questa volta è stata DP9 Studio ad aver fatto parlare di sé, il tutto grazie alla presentazione di una magnifica figure a tema Naruto Shippuden e specificatamente dedicata al nostro ninja preferito. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro mette in mostra Naruto pronto al combattimento nell'iconico scontro che lo vide affrontare Sasuke nella Valle della Fine. Il prodotto si caratterizza inoltre per una gran quantità di dettagli e per un prezzo pari a 213 euro (senza contare le spese di spedizione). Secondo quanto annunciato dalla compagnia, la figure è già disponibile per i preorder, seppur saranno solo 288 i pezzi disponibili in tutto il mondo, mentre l'uscita è stata fissata al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che il manga di Naruto è disponibile in modo gratuito e legale grazie a MangaPlus.