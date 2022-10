Naruto Shippuden, quando tutti capirono chi è Tobi di Alba: le teorie dei fan dell'epoca

Quest'anno l'anime di Naruto compie 20 anni. La splendida opera di Masashi Kishimoto sta venendo celebrata in tantissimi modi diversi, dalle fan art alle collaborazioni con brand di lusso, come quella tra Naruto e Montblanc.

Oggi torniamo però indietro nel tempo, negli anni in cui Naruto non era ancora giunto al termine e l'identità di Tobi, misterioso membro dell'associazione Alba, era ancora tenuta nascosta. Nell'opera di Kishimoto inizialmente egli viene presentato come un gran burlone, il villain più comico tra tutti almeno fino alla sconfitta di Pain, dopo la quale Tobi comincia ad assumere comportamenti sempre più seri e austeri. La domanda più quotata in rete durante quegli anni era: Qual è la vera identità di Tobi?

Sui forum dell'epoca i fan si sono posti innumerevoli volte questa domanda, dando vita a tantissime teorie. La risposta più quotata era che dietro la maschera di Tobi si celasse Madara Uchiha, visto che un paio di membri di Alba si erano rivolti a lui con quel nome: tutto sommato non ci erano andati poi così lontano. Esistono però teorie ben più fantasiose.

Infatti, secondo altri forum, dietro la maschera di Tobi ci sarebbe potuto essere l'Eremità delle Sei Vie. Il papà del chakra veniva considerato una figura potentissima su cui si sapeva troppo poco, e molti lo vedevano contrapposto al demone Decacoda nel finale di Naruto. Altri avevano invece ipotizzato che Tobi fosse il figlio maggiore dell'Eremita, diventato malvagio per vendicarsi nei confronti del padre che aveva scelto il fratello come successore.

Un'altra ipotesi vedeva dietro la maschera arancione di Alba Izuna Uchiha, fratello minore di Madara. Egli in passato sviluppò lo sharingan ipnotico, che gli venne poi sottratto dal fratello durante la guerra tra il clan Uchiha e il clan Senju. Un'ultima teoria sull'identità di Tobi vede invece protagonista Shisui Uchiha, membro del clan molto legato a Itachi, che decise di suicidarsi buttandosi da un crepaccio nel fiume Naka da cui poi il corpo non venne più ritrovato.

Alla fine, Tobi si rivelerà essere Obito Uchiha, ex compagno di squadra di Kakashi in gioventù, che era stato comunque oggetto di teorie dei fan. La rabbia e la delusione che Obito provava per il mondo e per la guerra e il suo incontro con Madara lo hanno reso cinico e spietato, tanto da renderlo colpevole di azioni davvero riprovevoli.

Queste erano le teorie più popolari sull'identità di Tobi. E voi, ne ricordate altre? Vi lasciamo a i 10 ninja più forti di Naruto.