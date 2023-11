Naruto Shippuden, quando si collocano esattamente gli esami chunin condotti da Shikamaru?

Un lungo periodo d'attesa ci ha riportati, nel mese di ottobre 2023, alla ripresa del doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. Mediaset è impegnata con la trasmissione delle puntate doppiate su Italia 2, ma l'arco narrativo attualmente in onda potrebbe aver confuso qualche appassionato.

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden su Italia 2 è ricominciato il 17 ottobre, quando nel martedì sera dedicato all'animazione giapponese del canale Mediaset sono stati trasmessi gli episodi 394-396. Questo filotto di puntate, a oggi giunto all'episodio 411, racconta la Saga Il ritorno di Naruto: il miracolo dei compagni, un arco narrativo che potrebbe avervi confuso le idee. La stagione 20 di Naruto Shippuden, infatti, succede la Saga della Grande Guerra ninja: Obito Uchiha, ma cambia completamente le carte in tavola. Dopo la narrazione del passato e dei sentimenti di Obito, infatti, l'anime continua con un arco narrativo originale di cui ora vi spiegheremo la collocazione cronologica.

Nel corso di questa 20° stagione filler dell'anime di Naruto Shippuden, il Quinto Hokage Tsunade riorganizza gli esami combinati dei chunin, che però questa volta si svolgeranno nel Villaggio della Sabbia. L'intenzione di Tsunade è quella di sapere come riprenderà l'Organizzazione Alba, ancora alle prese con la ricerca dei Jinchuriki, e sondare le intenzioni delle altre nazioni, che però declinano l'invito.

Come avrete intuito, gli esami chunin condotti da Shikamaru in Naruto Shippuden si collocano nel passato, rispetto alla Quarta Guerra ninja. Precisamente, questa saga è ambientato due anni dopo l'allontanamento di Sasuke dal Villaggio della Foglia, prima del ritorno di Naruto dal suo viaggio d'addestramento con Jiraiya. In definitiva, la Stagione 20 di Naruto Shippuden si colloca cronologicamente nei tre anni in cui Naruto si allena con il Sannin Eremita dei Rospi, quando i personaggi hanno tra i 13 e 16 anni. Il doppiaggio di Naruto Shippuden non si fermerà a questa saga, ma proseguirà oltre.