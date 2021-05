Naruto Shippuden: quando e come guardare i nuovi episodi su Italia 2, date e orario

Partito nel 2006, l'anime di Naruto in Italia divenne uno dei più grandi successi di Mediaset. Insieme a ONE PIECE è stato uno dei cartoni animati giapponesi più influenti degli ultimi anni insieme a Dragon Ball, trasmesso a ripetizione su vari canali del biscione. Tuttavia con Naruto Shippuden c'è stato uno stop di svariati anni.

Fino al 2013, l'anime ha proseguito in modo più o meno regolare, arrivando fino all'episodio 286. Da lì in poi la trasmissione si è fatta più diluita nel tempo e solo nel 2017 gli episodi in italiano sono ripresi, per poi fermarsi a fine 2018. Sono passati quindi oltre due anni e mezzo dagli ultimi episodi doppiati di Naruto Shippuden, ma ora l'anime sta per tornare.

Quando e come guardare i nuovi episodi su Italia 2 di Naruto: Shippuden? Negli ultimi giorni, Mediaset ha comunicato che da mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21:10 su Italia 2 riprenderà la trasmissione con gli episodi inediti, ovvero a partire dall'episodio 349 "Una maschera che nasconde il cuore". I futuri episodi di Naruto: Shippuden saranno trasmessi senza censure di alcun tipo.

Sta quindi per fare il suo ritorno uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, che verrà affiancato anche da Rufy con il ritorno di ONE PIECE.