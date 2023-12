Naruto Shippuden, quando escono le puntate della prossima stagione su Prime Video?

In attesa delle nuove puntate originali di Naruto per il ventesimo anniversario dell'anime di Studio Pierrot, episodi che sarebbero dovuti uscire a settembre ma di cui si è persa ogni traccia, i fan italiani della serie sui ninja di Masashi Kishimoto festeggiano un fine anno da urlo. Finalmente, Naruto è disponibile in streaming e in italiano!

Da ottobre 2023 Mediaset ha ripreso in mano il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden proseguendo la storia da dove era stata interrotta anni or sono. Attualmente su Italia 2, ogni martedì sera, vengono trasmessi tre episodi. Naruto Shippuden in italiano è alla Saga dell'attivazione dello Tsukuyomi Infinito, ma possiamo tornare più indietro con lo streaming di Amazon.

Da ormai qualche tempo, Naruto Shippuden è arrivato su Prime Video, ma lo ha fatto solo in parte. A oggi sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili solo le prime cinque stagioni dell'anime, dalla Saga del Salvataggio del Kazekage alla Saga dell'arrivo del Tricoda. A proposito, sapete di cosa parlano le nuove puntate di Naruto Shippuden su Prime Video?

Naruto Shippuden non tarderà a tornare e lo farà con ben altre due stagioni. Si prevedono infatti un totale di dieci tranche di uscite per 29 saghe totali dell'anime. Naruto Shippuden torna l'1 gennaio 2024 con ben altre tre stagioni, la Saga della Profezia del maestro e della vendetta, la Saga dell'Esacoda in azione e la Saga dei due salvatori. Parliamo delle puntate dell'anime che vanno dalla 113 alla 175.