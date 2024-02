Naruto Shippuden, a quando i prossimi episodi in italiano su Prime Video?

A distanza di 16 anni dalla prima televisiva su Mediaset, Naruto Shippuden è arrivato in italiano su Prime Video. Lo streaming della serie sui ninja di Masashi Kishimoto è ancora incompleto, poiché non rilasciato per intero. Gli abbonati della piattaforma stanno recuperando la visione dell'anime con una suddivisione di dieci tranche di puntate.

Al momento sul servizio streaming di Amazon sono già state rilasciare le prime quattro tranche, ma quando arriveranno i prossimi episodi di Naruto Shippuden su Prime Video? Non dovremo attendere molto, poiché già nelle prossime settimane torneremo a Konoha.

Mentre i fan attendono novità sul nuovo anime di Naruto – un progetto speciale per il 20° anniversario dell'anime, ma ormai da tempo sparito dai radar – la community italiana può festeggiare. Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato completato, finalmente. Per vedere l'epilogo della serie, tuttavia, occorre avere ancora un po' di pazienza.

Solamente da pochissime ore sul servizio streaming sono arrivati gli episodi della Saga del passato: Il percorso della Foglia e la Saga della Riunione dei 5 Kage. La data da fissare sul calendario per i prossimi episodi doppiati in italiano è il 1° marzo, quando su Prime Video arriverà Vita Paradisiaca in barca e la Saga del controllo dell'Enneacoda e dell'incontro del destino. Trattasi delle stagioni 11 e 12 dell'anime, che comprendono gli episodi che vanno dal 222 al 275.