Naruto Shippuden, quando sono vissuti Kaguya e i suoi figli? La timeline ufficiale

Verso la fine di Naruto Shippuden un nuovo villain appare: Kaguya Ootsutsuki, madre di Hagoromo e Hamura, colei che ha mangiato il frutto del chakra diventandone il primo possessore nel mondo. Ma quando è vissuta esattamene rispetto agli eventi del manga?

Stando al databook di Naruto sappiamo che Kaguya è vissuta nel mondo creato da Masashi Kishimoto circa 1000 anni prima degli eventi che hanno dato inizio all'opera. Perciò ben prima che venissero fondati i villaggi e che i ninja esistessero, dato che è stata proprio lei a mangiare il frutto del chakra sul pianeta.

Dopo aver concluso tutte le guerre nel mondo grazie ai suoi poteri, Kaguya ha dato alla luce i suoi figli gemelli, Hagoromo e Hamura, dando anche a loro il chakra, ma diventando una tiranna del mondo che aveva ormai soggiogato e finendo anche per inimicarsi i suoi stessi figli.

Hagoromo e Hamura infatti decisero di sigillare la madre onde evitare che i suoi piani di distruzione colpissero la terra, dividendosi i compiti di sorvegliarla, per Hamura, e di distribuire il charka agli esseri umani spiegando loro come usarlo per Hagoromo.

Il ritorno del villain però non è stato apprezzato, ve lo raccontavamo nelle 5 cose che non funzionano in Naruto nell'arco finale di Kaguya, forse anche per questa minaccia che arriva troppo da lontano ed è eccessivamente avulsa rispetto al mondo che Kishimoto aveva raccontato.

E voi ricordavate questi eventi? Diteci la vostra nei commenti! Ecco quando arrivano le prossime puntate di Naruto Shippuden su Prime Video.