Naruto Shippuden, che rapporto c'era tra Kakashi e Itachi quando erano ANBU?

Kakashi Hatake e Itachi Uchiha sono due dei personaggi più famosi e amati di Naruto. Collegati dal possesso dello Sharingan, che Kakashi aveva ottenuto in seguito alla presunta morte di Obito, non si sono quasi mai incontrati durante la serie. Ci sono stati però dei momenti raccontati in Naruto: Shippuden dove i due sono stati molto vicini.

Kakashi e Itachi hanno infatti fatto parte degli ANBU in contemporanea per un certo periodo. Nonostante la differenza d'età, i due si sono tra l'altro ritrovati nella stessa squadra, il Team Ro. Itachi si aggiunse al gruppo in occasione di una missione al Paese del Legno, durante la quale proprio Kakashi e il giovane Uchiha si ritrovarono a lavorare a strettissimo contatto. Osservando il gruppo Prajna, che cercò di tradire Konoha, Kakashi e Itachi iniziarono a combattere insieme.

Kakashi iniziò a stringere un certo legame con Itachi, che però si allontanò quasi subito dal figlio della Zanna Bianca a causa di un'ulteriore promozione che lo portò fuori dal Team Ro, dove fu sostituito dal ninja Yugao Uzuki. Kakashi si pentirà di non aver stretto un rapporto molto più saldo con Itachi quando scoprì del massacro del clan Uchiha.

