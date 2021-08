Naruto Shippuden: l'ultimo Rasengan di Jiraya nell'epica figure di Lightyear Studio

Considerato da molti appassionati come la sequenza più triste e iconica dell'opera, l'addio di Jiraya ha innegabilmente segnato la seconda parte dell'avventura di Naruto. Il suo ultimo Rasengan è stato omaggiato da una figure da collezione che ci riporta a quegli attimi amari.

Partito solitario verso il Villaggio della Pioggia, Jiraiya è andato incontro al suo fato per mano di un suo ex allievo, Pain, il leader dell'Organizzazione Alba. Prima di abbandonare la scena, però, l'Eremita Porcello ha mostrato alla community il motivo per cui è considerato un Ninja Leggendario, nonché uno dei più forti shinobi della storia di Konoha.

Nel corso del combattimento con le Sei Vie di Pain, Jiraya è riuscito a disfarsi numerose volte dei suoi avversari. Se non è riuscito ad agguantare la vittoria è stato unicamente a causa del segreto del leader dell'Akatsuki; un segreto che però il Sannin ha trasmesso alla Foglia.

Sul punto di morte, Jiraiya ha dato fondo a tutte le sue energie in quello che probabilmente è uno dei momenti migliori dell'opera magna di Kishimoto. In Modalità Eremitica Imperfetta, e al fianco dei rospi Fukasaku e Shima, Jiraiya ha lanciato un Rasengan Titanico dall'immensa potenza distruttiva.

Questa scena è stata portata alla realtà nell'epica statua da collezione di Lightyear Studio. Alta 53 centimetri, è disponibile all'acquisto a un prezzo che sfiora i mille euro: parliamo infatti di 940 euro. Cosa ne pensate, questo straordinario pezzo da collezione è di vostro gradimento? Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un presentatore si è travestito da Jiraiya. Ecco il tributo che il Settimo Hokage ha posto a Jiraiya in Boruto.