Naruto Shippuden: il Rasengan di Naruto Kurama Mode nella statua da collezione SNBR

I festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell'anime di Naruto hanno portato a molteplici novità che stanno entusiasmando il pubblico di appassionati come se l'opera di Masashi Kishimoto non fosse mai giunta al termine.

In seguito alle votazioni per la classifica NaruTop99, poche settimane fa ha fatto il suo debutto il manga one-shot su Minato Namikaze, un volumetto unico che permette di approfondire il passato del Quarto Hokage, la sua relazione con il maestro Jiraiya e sua moglie Kushina, e la creazione del Rasengan.

Ma non è tutto, oltre al manga, presto tornerà anche la serie animata. Studio Pierrot ha in lavorazione quattro episodi speciali di Naruto, alla cui uscita manca ormai pochissimo. Queste puntate verranno collocate cronologicamente nella prima parte dell'opera, ma al momento non si sa molto altro.

Oltre a questi due importantissimi progetti, l'anniversario di Naruto continua a essere celebrato con l'uscita di nuovo merch pensato per i fan. Dopo i nuovi Funko Pop! dedicati a Naruto, arriva una statuetta da collezione prodotta dall'azienda specializzata SNBR.

La figure, che potete ammirare in tutta la sua bellezza nel tweet in calce all'articolo, raffigura il Rasengan di Naruto Kurama Mode, uno dei tanti momenti chiave della Quarta Guerra Ninja contro Madara e Obito Uchiha.

In modalità Kurama, Naruto assume un colore arancio fosforescente dovuto al chakra della volpe, le sue pupille diventano a punta e il manto di chakra diviene più lungo e simile a una giacca. La statua è alta 27 centimetri e, in uscita nel Q4 2023/24, a un costo di 150 euro.