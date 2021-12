Naruto Shippuden: il Rasengan del Settimo Hokage nelle figure di Clouds Studio

Nell’universo narrativo creato da Masashi Kishimoto ci sono diverse tecniche simboliche, dal Susanoo degli Uchiha, al Chidori di Kakashi, fino al Rasengan, ereditato dalle varie generazioni di Uzumaki. Ecco il Rasengan di Naruto, ragazzo e adulto, nella figure da collezione dell’azienda specializzata Clouds Studio.

Il nuovo prodotto dello studio è disponibile al preordine in tre diverse configurazioni, che si distinguono le une dalle altre per prezzo, misure e caratteristica della statua stessa. Le prime due versioni, denominate A e B, hanno un prezzo di 575 euro e sono alte 60 centimetri, mentre la versione C ha un costo di 310 euro ed è alta 40 centimetri. Ognuna di esse è in scala 1/7.

Il primo dei tre pezzi di Clouds Studio ritrae Naruto ragazzo, con indosso l’outfit della battaglia con Pain, mentre esegue un Rasengan. Alle sue spalle, vi è la sagoma di Kurama, pronto a dargli manforte. La versione B è identica in tutto, fuorché nel personaggio centrale. Questa volta Naruto è adulto, nello stile del sequel Boruto: Naruto Next Generations, indossa la mantella del Settimo Hokage e impugna un Odama Rasengan.

L’ultima delle tre configurazioni cambia totalmente le sue caratteristiche, ed è a sua volta divisa in due varianti. Quella che chiameremo C-1, mostra Naruto mentre, in Arte Eremitica e al fianco dell’anziano rospo Fukasaku, scaglia un Rasengan mentre si trova sul Monte Myoboku. Nella variante C-2, esegue un Rasenshuriken.

E voi, quale tra queste tre edizioni preferireste acquistare? Vi lasciamo al cosplay di Naruto da 10 e lode e alla potenza distruttiva di Sakura nella statua di MegaHouse.