Naruto Shippuden: le repliche su Italia 2 ci propongono lo scontro fra Kabuto e gli Uchiha

Approfitterete di queste repliche di Naruto Shippuden per rivedere lo scontro fra Kabuto e gli Uchiha?

Naruto Shippuden - Episodio #335 - TUTTO PER LA FOGLIA

Di seguito vi proponiamo i titoli e le sinossi ufficiali delle puntate di Naruto Shippuden che verranno trasmesse in replica nei prossimi giorni sul canale 120 del digitale terrestre.

Come ogni settimana, la rete televisiva Mediaset Italia 2 si prepara a proporci diversi episodi di replica di Naruto Shippuden , grazie ai quali potremo nuovamente ammirare lo scontro fra Kabuto Yakushi e i fratelli Uchiha. Riusciranno Sasuke e Itachi a disattivare la tecnica della resurrezione impura?

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!