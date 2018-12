Naruto Shippuden, le repliche di questa settimana introdurranno Kushina!

E voi, approfitterete di queste repliche di Naruto Shippuden per rivedere il toccante incontro fra madre e figlio?

Di seguito trovate come sempre le trame delle prossime puntate di Naruto Shippuden che verranno ritrasmesse su Mediaset Italia 2.

Sta per cominciare una settimana di repliche di Naruto Shippuden piuttosto interessante sulla rete Mediaset Italia 2 . Le sinossi pubblicate sul sito ufficiale dell’emittente televisivo rivelano infatti che, nelle puntate in replica nei prossimi giorni, Naruto Uzumaki incontrerà finalmente sua madre Kushina .

