Naruto Shippuden: Sakura e Ino sono in sala di doppiaggio, Emanuela Pacotto al lavoro

Mediaset è finalmente pronta a proseguire il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden, anime che nel Bel Paese è fermo ormai da diverso tempo. A darne ulteriore conferma, come al solito, è Emanuela Pacotto, che ha rivelato di stare già lavorando in sala.

Sul proprio profilo Facebook, la voce italiana di Ino Yamanaka, la bravissima Jolanda Granato, ha svelato l'imminente ritorno italiano di Naruto Shippuden. "Fonti riservatissime annunciano il ritorno di NARUTO... Sakura e Ino sono già pronte fuori e dentro la sala doppiaggio! Con l'amore di sempre. E voi? Ne sapete qualcosa?".

Il post è stato poi ricondiviso dalla Pacotto, doppiatrice di Sakura Haruno, la quale ha aggiunto: "Sakura e Ino stanno affilando le armi... tenetevi pronti...". Queste parole si sommano a quelle riportare in precedenza dalla stessa doppiatrice, che aveva dato l'ufficialità del ritorno in Italia di Naruto Shippuden e ONE PIECE.

A quanto pare, dunque, non manca molto per rivedere i ninja del Villaggio della Foglia sulle reti Mediaset, presumibilmente su Italia 2, canale dedicato al mondo degli anime. Ricordiamo che il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è fermo all'episodio 348 e il lavoro di Emanuela Pacotto e Jolanda Granato dovrebbe coprire la Saga dell'ANBU Kakashi: il ninja che vive nell'oscurità.

Siete entusiasti di questa nuova conferma ufficiale? Nel frattempo, analizziamo Sasuke, uno dei personaggi più cresciuti di Naruto.