Naruto Shippuden: Sakura si prepara allo scontro con Sasori in questa figure

In occasione del ritorno di Naruto Shippuden su Italia 2, riviviamo una delle battaglie più epiche in cui è stata coinvolta Sakura Haruno. Quando la battaglia con l'Organizzazione Alba era appena cominciata, la kunoichi diede prova di grande coraggio, mettendo a tacere tutti i suoi detrattori. Ecco lo scontro con Sasori in questa figure.

La nuova figure dello studio Burning Wind celebra la componente femminile del Team 7, che nel corso dell'opera è riuscita a crescere sempre di più fino a diventare uno dei ninja più potenti del Villaggio della Foglia. Uno dei suoi primi atti di coraggio compiuti in Naruto Shippuden avvenne durante lo scontro con Sasori della Sabbia Rossa, antagonista che, assieme a Deidara, rapì Gaara del Deserto.



La figure, alta ben 35 centimetri, ritrae la kunoichi della Foglia mentre, con la marionetta del terzo Kazekage ai suoi piedi, serra il pugno in segno di sfida. Alle sue spalle, è presente una delle marionette della vecchia Chiyo, che aiutò la ragazza a combattere suo nipote.



Questo magnifico pezzo da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo di 395 euro, un costo più che giustificato dall'alta qualità della stessa. Difatti, oltre all'incredibile resa dei volti, la figure è ricca di dettagli, come ad esempio la coda avvelenata di Sasori o i numerosi kunai conficcati al terreno.



Cosa ne pensate di questa straordinaria statua da collezione? Per rivivere al meglio lo scontro, ecco il marionettista Sasori in questa statuetta di Naruto Shippuden. Per quanto riguarda il ritorno dell'anime su Italia 2, ecco come ha fatto Kakashi a diventare ANBU.