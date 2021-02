Naruto Shippuden: Sasuke si lancia in battaglia in questa figure da oltre 600 euro

Sasuke Uchiha è indubbiamente uno dei protagonisti più amati del franchise nato dalla mente di Masashi Kishimoto. Le sue spettacolari tecniche e la sua particolare storia hanno contribuito a farlo entrare nel cuore dei fan di Naruto Shippuden, che non potranno fare a meno di acquistare questa statua da collezione.

Realizzata dallo studio Legendary Collectibles, la figure vede il Sasuke degli esordi di Naruto Shippuden utilizzare i suoi jutsu più potenti in combattimento. L'Uchiha, attorniato dai serpenti evocati con la Tecnica del Richiamo, sembra infatti pronto a lanciare la Tecnica della Palla di Fuoco Suprema.

A stupire maggiormente sono i notevoli dettagli della statua. Il volto di Sasuke, che sta utilizzando lo Sharingan, è ricreato alla perfezione, così come i suoi capelli. Gli abiti, inoltre, sembrano di puro tessuto. Particolare cura è stata posta anche per i serpenti al fianco del protagonista e per lo scenario. Mentre vengono colpiti da alcuni kunai, di cui uno esplosivo, i rettili richiamati dall'Uchiha sono pronti a divorare gli avversari con la bava alla bocca. Infine, sotto i piedi di Sasuke è possibile notare il simbolo del suo clan.

Questa statua è già disponibile al preordine in due varianti: una in scala 1:6 alta 31 centimetri e l'altra in scala 1:4 alta 45 centimetri. Il prezzo per aggiungere questo pezzo alla propria collezione è di rispettivamente 490 euro e 620 euro.