Naruto Shippuden: Sasuke si mostra con lo stile di altri manga famosi

Ormai lo sappiamo, gli appassionati con doti artistiche più sviluppate sono soliti creare incredibili fan art in cui un personaggio viene ridisegnato con lo stile inconfondibile di molte altre serie famose. Proprio per immaginare come, tale personaggio, sarebbe potuto apparire in un universo differente rispetto a quello d'origine.

Nel corso del tempo ne abbiamo visti molti e oggi vogliamo mostrarvi l'incredibile opera realizzata dall'utente di Instagram, a2t.will.draw, il quale ha deciso di rappresentare uno dei personaggi più importanti del mondo di Naruto con gli stili appartenenti ad altre opere famose come: One Piece, My Hero Academia, L'Attacco dei Giganti, Demon Slayer, Dragon Ball, Bleach e JoJo.

Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, il soggetto scelto dall'artista non è altro che il rubacuori Sasuke, uno dei personaggi principali dell'opera creata da Kishimoto. Siamo tutti a conoscenza dell'incredibile storia che l'Uchiha ha vissuto, come conosciamo bene tutte le varie versioni che nel corso del tempo il mangaka ci ha proposto. Possiamo dire che è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi che ha subito più restyling di tutti all'interno del mondo di Naruto.

E mentre gli appassionati e altri artisti immaginano Sarada e Boruto in versione adulta, godiamoci Sasuke in tutte le salse. Con alcuni stili il ninja appare quasi grottesco e forzato però, tutto sommato, a2t.will.draw ci ha permesso di vederlo come come difficilmente avremmo mai potuto fare.

Se può interessarvi è stata realizzata una magnifica statua di Naruto in Modalità Eremitica.

Cosa ne pensi del lavoro svolto dall'artista di Instagram. Di' la tua qui sotto nei commenti.