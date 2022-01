Naruto Shippuden: Sasuke e Naruto a massima potenza nelle nuove figure di CW Studio

L'epopea ninja di Masashi Kishimoto non si è mai interrotta del tutto e, subito dopo la fine Naruto, l'autore ha dato il via al suo diretto sequel con protagonista Boruto. Da oltre 15 anni, inoltre, il franchise continua a godere dell'incredibile supporto di milioni di lettori in tutto il mondo.

L'enorme community legata così al capolavoro di Kishimoto sensei ha continuato spingere diverse aziende nella realizzazione di modellini in scala dedicati al franchise. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa recente statuetta del Settimo Hokage curata da Clouds Studio?

Ad ogni modo, gli ultimi lavori ispirati alla saga portano la firma di Cartoon World Studio, una nota compagnia dedita alla realizzazione di modellini in scala di personaggi anime e manga. Lo studio in questione ha così realizzato ben due figure a tema Naruto dedicate al protagonista in modalità Chakra della Volpe e al suo rivale nonché amico Sasuke. Entrambi i modellini, che potete ammirare in calce alla notizia, sono già disponibili al preordine con un acconto di 100 euro e in due varianti, una in scala 1:4 e un'altra in scala 1:6, proposte rispettivamente al costo totale di 320 e 215 euro. La consegna, tuttavia, è attesa non prima del terzo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste figure di CW Studio, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.