Naruto Shippuden: Sasuke si prepara alla vendetta finale nelle statue di CW e Surge Studio

Sebbene sia nella serie sequel Boruto sia divenuto un bravo genitore, sul finire di Naruto Shippuden Sasuke Uchiha era ancora in cerca di vendetta. Questa sua sete di sangue pone le basi per le due magnifiche statue da collezione realizzata da CW Studio e Surge Studio.

Le figure da collezione delle due aziende specializzate si vanno a contendere lo scettro di miglior statuetta. Esse, infatti, si basano sullo stesso soggetto, hanno la medesima dimensione, ed il prezzo e la finestra di rilascio sono simili. Ma quale delle due è migliore?

Il Sasuke Uchiha realizzato da Cartoon World Studio si tiene una mano sul fianco e l'altra sul busto, mentre con il volto scuro si appresta al combattimento esibendo lo Sharingan a tre tomoe e il Rinnegan. La figure di Surge Studio, invece, vede Sasuke pronto a estrarre la sua lama. In entrambi i prodotti, il protagonista si erge su quello che sembra quasi essere una forma primordiale di Susanoo.

Entrambe le figure delle due aziende sono disponibili in due varianti, una in scala 1:4 e l'altra in scala 1:6. Per quanto riguarda CW Studio, le dimensioni sono rispettivamente di 58 e 39 centimetri, mentre quelle di Surge Stduio sono alte 56 e 37 centimetri. I prezzi partono da 190 euro fino a 295 euro per quelle CW, mentre a partire da 215 fino a 385 euro per quelle SS.

Sia diorama e postura, che dimensioni e prezzi sono dunque molto simili: a fare la differenza sono i dettagli. La statuetta di CWS sembra essere decisamente più dettagliata e realistica, sia per quanto riguarda il volto che per la fattura degli abiti. Qualità/prezzo, pare essere il miglior acquisto possibile.

E voi, quale dei due pezzi da collezione preferite, e perché?