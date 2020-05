Naruto Shippuden: un Sasuke Uchiha come non lo avete mai visto in questa fan art

Nell'opera ideata da Masashi Kishimoto senza ombra di dubbio il protagonista è, appunto, Naruto. Tuttavia la forte preferenza che il mangaka non ha mai nascosto per Sasuke e l'intreccio storico che ha creato con il personaggio protagonista, hanno elevato l'Uchiha a tutti gli effetti quasi come secondo protagonista al fianco di Naruto.

Sasuke sin dalla prima serie, e anche in seguito con Naruto Shippuden, è sempre stato tra i personaggi più amati dell'opera, anche se non senza far infuriare qualcuno per molte delle scelte che ha preso durante il suo percorso. L'amore che gli appassionati provano per l'Uchiha, ad ogni modo, è palese, basti guardare il web e osservare la mole di fan art e cosplay che ogni giorno vengono realizzati.

Nel corso degli anni abbiamo visto moltissimi art work nati dalle matite di illustratori in gamba e anche se ormai ci sentiamo dei veterani in questo campo, dobbiamo ammettere che le sorprese sono sempre dietro l'angolo, con nuovi artisti che escono fuori regalandoci disegni come non li abbiamo mai visti.

Questo è esattamente il caso di oggi. Quando ci siamo imbattuti in questa splendida fan art che vogliamo mostrarvi, disegnata da un artista dalle capacità indubbie. Infatti, come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, l'illustratore di Instagram, leeinhyuk, ci ha regalato uno spettacolare Sasuke Uchiha in versione davvero realistica e soprattutto con alcuni accorgimenti a livello di outfit davvero niente male. Chiaramente ispirato alla prima versione del Ninja apparsa in Shippuden, l'originalità dell'opera ci ha lasciati davvero senza fiato.

Cosa ne pensi della version di Sasuke disegnata da leeinhyuk? Faccelo sapere qui nei commenti.