Naruto Shippuden, Sasuke Uchiha contro i Cinque Kage nelle repliche su Mediaset Italia 2

Se nelle repliche di Dragon Ball Z della settimana ormai alle porte assisteremo alla furibonda battaglia fra i Saiyan e Majin Bu , in quelle di Naruto Shippuden potremmo ammirare lo scontro fra Uchiha Sasuke e i ninja più potenti dei paesi del Fuoco, del Vento, del Fulmine, della Terra e dell’Acqua: i cosiddetti Kage , appunto.

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!