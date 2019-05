Naruto Shippuden: scoperto un dettaglio Uchiha nascosto nelle marionette di Sasori

L'opera più importante di Masashi Kishimito, attualmente impegnato suSamurai 8: La storia di Hachimaru, Naruto, è sicuramente ricco di personaggio che si sviluppano e crescono nel corso della storia, provenienti da diversi villaggi e paesi. Nonostante gli anni trascorsi dalla conclusione del manga, i fan hanno scoperto nuovi interessanti dettagli.

Come Boruto: Naruto Next Generations ha visto protagonisti della serie diventare adulti, Naruto Shippuden li aveva seguiti durante la loro adolescenza. Durante la serie Shippuden, i nostri ninja non stavano solamente cercando di recuperare il loro perduto compagno Sasuke, ma stavano anche deviando gli sforzi dell'Akatsuki dai loro piani malvagi di conquista dei Cercoteri.

Uno dei membri dell'Organizzazione Alba era Sasori, i cui ninjutsu si basavano sul controllo di una serie di marionette che seguivano i suoi ordini. L'utente Reddit MebYev2, a distanza di anni è riuscito a scoprire in inquietante segreto che forse nessuno aveva mai visto prima. Sembra infatti che una delle sue marionette sia stata realizzata con il corpo di un membri del clan di Sasuke, gli Uchiha.

Sasori aveva raccolto i cadaveri dei nemici caduti trapiantandoli nelle sue marionette, riportate in vita con l'aiuto del suo chakra. Durante il combattimento con Naruto e Sakura, Sasori ha utilizzato tute le sue tecniche, rivelando che il suo stesso corpo è stato creato da quello di un burattino. Alla fine, i ninja di Konoha riuscirono a sconfiggere Sasori e continuarono il loro viaggio per fermare l'Akatsuki.

Per quanto riguarda il burattino che potete trovare in fondo alla notizia, ci sono alcune teorie riguardo a come ne sia entrato in possesso. Sasori potrebbe infatti aver ucciso un Uchiha prima che lo facesse Itachi o che Itachi stesso avesse semplicemente dato a Sasori il corpo di uno dei suoi dopo lo sterminio. Potrebbe però trattarsi anche di un trucco eseguito dagli animatori.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un furioso Tobirama in un'incredibile illustrazione, mentre abbiamo potuto ammirare tutta l'abilità di Neji in un meraviglioso cosplay di Naruto Shippuden.