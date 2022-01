Naruto Shippuden, la seconda stagione sbarca su Crunchyroll: è il momento della riunione

Da qualche anno, Crunchyroll sta aggiungendo al proprio catalogo due anime che hanno fatto la storia come ONE PIECE e Naruto. In passato, anche in virtù del doppiaggio Mediaset, i due colossi degli anime non avevano mai ricevuto una versione in lingua originale sottotitolata in italiano. Man mano però l'azienda arancione sta colmando la mancanza.

Per ONE PIECE al momento è in corso la saga di Punk Hazard, da poco inserita, ma nelle scorse ore ci sono state novità anche in merito a Naruto: Shippuden. Dopo aver terminato la prima serie con i 220 episodi, Crunchyroll ha iniziato il continuo delle avventure di Naruto proponendo dapprima la saga del Villaggio della Sabbia, e ora inserendo nel catalogo la seconda stagione.

Sono così disponibili su Crunchyroll gli episodi della riunione tanto attesa, dove Naruto non solo incontra due nuovi compagni di squadra che si riveleranno importanti per il prosieguo della storia, ma ritroverà anche l'amico che cerca di salvare, Sasuke. Tra scontri mozzafiato, rivelazioni scioccanti e una nuova crescita, ci sarà tanto da vedere negli episodi che vanno dal 33 al 53.

Intanto Crunchyroll ha annunciato il palinsesto invernale, quello con cui aprirà il 2022 che sarà ricco di titoli altrettanto importanti come L'Attacco dei Giganti.