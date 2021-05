Naruto Shippuden: è shock per i fan del doppiaggio italiano, ecco perché

Era già stato annunciato l'arrivo delle puntate di Naruto Shippuden su Italia 2, ma un recente spot ha annunciato una sorpresa per i numerosi fan italiani delle avventure del personaggio di Masashi Kishimoto.

Nel video presente in calce alla notizia discutiamo del recente spot andato in onda sui canali Mediaset, in cui viene annunciata una novità per tutti gli appassionati di Naruto: le prossime puntate di Shippuden andranno in onda su Italia 2 a partire dal prossimo 26 maggio alle ore 21:00, disponibili nel canale 66 del digitale terrestre. Non solo, il ninja Hashirama Senju, primo Hakage di Konoha, avrà la voce del celebre rapper e doppiatore Shade. Il cantante, famoso non solo per i suoi brani ma anche per aver prestato la sua voce per personaggi apparsi in opere quali "Sengoku Basara", "Little Witch Academia" e molti altri, sarà quindi presente anche nelle puntate di Naruto Shippuden. Questa notizia è stata accolta con qualche perplessità dai fan dell'opera: molti infatti affermano che il suo timbro vocale non sia adatto alla storia di Hashirama Senju, mentre altri sono entusiasti di questa scelta.

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate inedite per sentire come sarà la versione di Shade di questo importante personaggio, nel frattempo ecco due action figures dedicate a due personaggi di Naruto Shippuden.