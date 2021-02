Naruto Shippuden: questo spettacolare cosplay di Obito è diventato virale su TikTok

La nuova frontiera del cosplay si trova su TikTok, piattaforma su cui numerosi artisti stanno dimostrando di poter portare quest'arte su un nuovo livello. E un esempio di ciò è questa fantastica interpretazione di uno degli antagonisti più amati di Naruto Shippuden.

Sul popolare social media che sta dominando la scena dell'ultimo periodo, l'utente Jalexrosa ha condiviso uno spettacolare video in cui impersona Obito Uchiha. Oltre che sfoggiare alla perfezione le movenze e il look del ninja dell'Organizzazione Alba, il cosplayer ha sfruttato le possibilità di editing date dalla piattaforma per ricreare una spettacolare scena di combattimento.

Come è possibile ammirare nel filmato in calce all'articolo, Obito attiva il Kamui, potente jutsu spazio temporale utilizzabile attraverso il Mangekyo Sharingan degli Uchiha, per evitare alcuni kunai esplosivi e teletrasportarsi via dallo scontro.



L'enfasi di questo cosplay è portato alle stelle dalla spettacolare colonna sonora, sancendo uno dei lavori più apprezzati dell'ultimo periodo. La breve clip, infatti, vanta quasi due milioni di like e oltre 25 mila commenti. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione che ha richiesto ben due settimane di lavoro? Il futuro del cosplay è su TikTok oppure si tratta solamente di una moda temporanea?

