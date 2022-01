Naruto Shippuden: uno spin-off su Sasuke? Tutte le idee proposte dalla community

Spesso a spiccare rispetto agli altri personaggi in un manga e nella serie anime è il protagonista dell’opera, ma per anni gli appassionati di Naruto sono stati più legati e affascinati dal misterioso Sasuke Uchiha , che secondo alcuni meriterebbe più spazio, magari in uno spin-off interamente dedicato a lui.

L’idea è stata generata dal post di @daffar89, riportato in calce, dove l’utente stesso afferma che ci vorrebbe un manga riguardante il viaggio e la crescita di Sasuke, simile a quanto avvenuto per Sinbad nella serie Magi. In poche ore le centinaia di commenti ricevuti manifestano l’incredibile passione e attaccamento che i fan di lunga data nutrono ancora nei confronti della serie e soprattutto dell’Uchiha.

L’anime ha già avuto degli episodi filler incentrati su Sasuke, con anche adattamenti parziali di quanto narrato in alcune light novel pubblicate nel corso degli anni, basti pensare agli eventi successivi alla Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Tuttavia sembra che la community chieda a gran voce più di una manciata di episodi. Sarebbe infatti esplorare il cammino di redenzione intrapreso da Sasuke dopo il conflitto, un viaggio nella crescita e nella psicologia del personaggio che potrebbe avere qualche sorprendente scena degna dei migliori combattimenti visti nella serie.

Un’altra idea sarebbe quella di approfondire il periodo trascorso con Orochimaru, e gli insegnamenti ricevuti dal Sannin, come avvenuto in maniera più evidente tra Naruto e Jiraiya e Sakura e Tsunade. Ultima proposta è il racconto della storia d’amore tra Sasuke e Sakura, di come i due si siano messi insieme e abbiano instaurato un legame prima di formare una famiglia.

Cosa ne pensate di queste ipotesi? Avete altre idee in mente riguardo un ipotetico spin-off su Sasuke? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti. Per concludere ricordiamo che su Crunchyroll è disponibile la seconda stagione di Naruto Shippuden, e vi lasciamo ad uno splendido cosplay di Hinata.