Naruto Shippuden ha sprecato il potenziale di Rock Lee?

In Naruto, durante gli esami di selezione dei chunin, Rock Lee si distingue per essere un esperto di taijutsu, un potere che lo rende un avversario formidabile per ogni ninja. Il suo potenziale è stato messo alla prova in alcuni scontri con Sasuke e Gaara, durante i quali si è dimostrato un eccellente combattente. Tuttavia, in Naruto Shippuden le cose cambiano radicalmente.

Alla luce di questi successi iniziali, è evidente che il personaggio avrebbe potuto dare molto di più di quanto abbia effettivamente mostrato in Naruto Shippuden. Tuttavia, dopo il salto temporale Rock Lee viene completamente messo da parte e il suo potenziale non viene valorizzato come dovrebbe. L'allenamento intensivo di Rock Lee in Naruto è stato essenziale per poter diventare un maestro della lotta corpo a corpo, ma nessuna di queste qualità è stata sfruttata nel manga.

Oltre ad un atto eroico contro Madara Uchiha, Lee e gli altri personaggi di supporto sono stati completamente messi da parte per lasciare spazio a Naruto e Sasuke. Si tratta di una scelta narrativa che può anche essere comprensibile, ma ciò non toglie che anche nelle saghe successive Rock Lee non abbia mai brillato come avrebbe potuto.

Non è azzardato affermare che il potenziale di Rock Lee sia stato sprecato: lo sviluppo nella Seconda Parte di Naruto è stato costantemente sacrificato per la progressione narrativa, con pochi momenti dedicati al suo personaggio tra tutte le battaglie. Il suo aiuto sarebbe stato fondamentale in numerosi scontri, magari al fianco di Naruto Uzumaki e Sasuke ma, purtroppo, non è stato così.

Al contrario, fra i vari personaggi lo sviluppo di Sakura in Naruto Shippuden è senza dubbio quello più significativo: ve ne parliamo in questo approfondimento.