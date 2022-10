Naruto Shippuden: la Stagione 12 debutta su Crunchyroll con sottotitoli in italiano

Il 3 ottobre 2022 l'anime di Naruto ha compiuto vent'anni e Crunchyroll sta regalando ai suoi utenti la possibilità di riscoprire un mito che ha segnato un'epoca. Sul catalogo della piattaforma streaming è già disponibile alla visione la dodicesima stagione dell'adattamento con sottotitoli in lingua italiana.

A settembre su Crunchyroll è arrivata la Stagione 11 di Naruto Shippuden e come ogni inizio mese l'avventura del biondo ninja del Villaggio della Foglia prosegue. Dopo le vicende dell'arco narrativo Vita Paradisiaca in Barca, Naruto, Killer Bee e i loro accompagnatori hanno finalmente raggiunto l'isola su cui dovranno soggiornare.

Nel corso della Saga del controllo dell'Enneacoda e dell'incontro del destino Naruto si allena senza sosta al fianco di Killer Bee, Forza Portante che ha uno speciale legame con la sua Ottacoda. Esattamente come fa il ninja del Villaggio della Nebbia, anche Naruto deve imparare a controllare la Volpe a Nove Code e per quanto sia difficile l'eroe di Konoha non può permettersi di fallire.

Tuttavia, mentre Naruto si allena l'Organizzazione Alba torna all'attacco con un nemico che sembrava essere ormai stato sconfitto. Lontano dall'isola, la Quarta Guerra Ninja esplode senza che Naruto si accorga di nulla. Quale sarà la sua reazione quando scoprirà che i suoi amici stanno combattendo per impedire che egli venga catturato da Alba? La dodicesima saga di Naruto Shippuden raccoglie gli episodi che vanno dal 243 al 275.