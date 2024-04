Naruto Shippuden, la Stagione 6 dell'anime arriva in italiano su Prime Video

Dal 1° novembre 2023 Yamato Video ha portato Naruto Shippuden in italiano su Prime Video. Gli appassionati stanno avendo modo di rivivere l'avventura dei ninja del Villaggio della Foglia attraverso uno streaming legale e doppiato, ma a che punto si trova l'avventura? Nelle ultime ore è stata aggiunta un'altra tranche di puntate.

Sta divenendo un'abitudine. Ogni primo del mese vengono aggiunti nuovi episodi di Naruto Shippuden sulla piattaforma streaming di Amazon. È un'occasione perfetta per rivivere la storia creata dal maestro Masashi Kishimoto, in attesa degli interessanti progetti in arrivo.

Mancano ancora i 4 episodi dell'anime remake di Naruto, le puntate inedite che avrebbero dovuto celebrare il 20° anniversario del franchise, ma che sono sparite nel nulla. Non sappiamo nulla nemmeno sul ritorno dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, di cui Pierrot deve adattare l'arco finale. E allora, possiamo sopperire a queste mancanze con Naruto Shippuden Stagione 6 su Prime Video.

La sesta stagione dell'anime su Prime Video corrisponde a ben tre saghe dell'anime. Parliamo della Saga dei sette spadaccini ninja leggendari, la Saga speciale: Potere e la Grande guerra ninja: aggressori dall'aldilà. Questi archi comprendono gli episodi dal 276 fino al 320. Vi ricordiamo che, finalmente, il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato completato. Su Prime Video vedremo la fine della storia nel mese di agosto.

