Naruto Shippuden, stasera su Mediaset Italia 2 assisteremo a una certa alleanza!

Vi ricordiamo infine che le suddette puntate verranno date in replica durante la notte fra martedì 30 e mercoledì 31 novembre, a partire dalle ore 00:10 circa. Le visionerete?

A giudicare dalle trame pubblicate sul sito di Mediaset Italia 2 , proprio questa sera assisteremo all’alleanza fra i due fratelli Uchiha, i quali uniranno le forze per affrontare un avversario fuori dal comune. Riusciranno ad avere la meglio sul loro nuovo e imprevedibile nemico?

Come ogni lunedì, anche questa sera la rete Mediaset Italia 2 trasmetterà due nuovi episodi inediti relativi alla sedicesima stagione dell’anime di Naruto Shippuden , ovvero quella intitolata “ Grande guerra mondiale dei ninja: Sasuke ed Itachi ”. Tutti i dettagli dopo il salto!

