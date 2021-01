Naruto Shippuden: la storia di Itachi Uchiha in questa figure da oltre 500 euro

La storia di Itachi Uchiha ha coinvolto ed emozionato gran parte degli appassionati di Naruto Shippuden. La triste avventura del disertore del Villaggio della Foglia è stata riassunta in questa fantastica statua da collezione dal prezzo di ben 530 euro.

Ancora in fase di produzione da CW Studio, la figure è alta 38 centimetri e sarà disponibile all'acquisto entro la fine dell'anno. Gli esemplari in anteprima rivelano la pazzesca qualità di questo stupendo pezzo da collezione, che porta gli acquirenti a rivivere la storia del più amato degli Uchiha.

Da innocente futura promessa del Clan Uchiha, a spietato assassino della Squadra Speciale ANBU di Konoha, fino a traditore appartenente all'Akatsuki. Questo, in parole povere, il percorso intrapreso in vita dal fratello di Sasuke.

Questa figure, inoltre, riesce a far rivivere i sentimenti provati da Itachi, dalla gioia di quando era ancora un bambino, fino alla rassegnazione raggiunta nell'Organizzazione Alba. Tra i dettagli più apprezzabili è possibile notare lo Sharingan attivo sotto la maschera da ANBU e i suoi immancabili corvi ai piedi della statua. E voi cosa ne pensate di questa figure e del viaggio di Itachi? A quanto pare, in Naruto Itachi aveva una fidanzata. L'arte di Deidara in quest'altra statua da collezione di Naruto Shippuden.