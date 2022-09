Naruto Shippuden: il Susanoo di Kakashi nella figure di Burning Wind

Dalle prime schermaglie con i redivivi evocati attraverso la Tecnica della Resurrezione, fino al combattimento con Madara, la Quarta Guerra Ninja di Naruto Shippuden è stata un continuo susseguirsi di emozioni. Tra i momenti migliori di questo arco narrativo conclusivo non possiamo dimenticare l'apparizione del Susanoo di Kakashi Hatake.

Quando finalmente Naruto riuscì a convincere Obito di stare errando, e che il mondo ninja meritava un'altra possibilità, per lui era già tardi. L'Uchiha che da bambino sognava di diventare uno Hokage morì per mano di Kaguya Ootsutsuki, colei che attraverso Zetsu tramava addirittura alle spalle di Madara. Tuttavia, prima di esalare i suoi ultimi respiri fece un regalo d'addio all'amico di sempre Kakashi.

Proprio come già fece una volta, Obito dona il suo Sharingan Ipnotico Eterno a Kakashi. Con il potere oculare degli Uchiha completamente a sua disposizione, il ninja copiatore riuscì a dare forma al suo personalissimo Susanoo. Ecco tutte le forme del Susanoo in Naruto.

In attesa di novità per il 20° anniversario dell'anime di Naruto, lo studio specializzato Burning Wind ha realizzato una nuova statuetta da collezione dedicata proprio al Susanoo di Kakashi. Il maestro del Team 7 è pronto ad accorrere in soccorso ai suoi ragazzi, impegnati nello scontro con Kaguya, mentre il Susanoo vigila alle sue spalle. Inoltre, con i due Sharingan di Obito e una parte del potere delle sei vie, Kakashi ha infuso il Taglio nel Fulmine, combinato al Kamui, in uno dei suoi kunai. In basso tutto attorno a lui, troviamo i volti dei Bijuu.

Alta ben 46 centimetri, la figure di Kakashi di Burning Wind debutterà nel Q2 del 2023 a un prezzo di 490 euro. Vi piacerebbe vedere questo prestigioso pezzo nella vostra collezione personale?