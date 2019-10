Naruto Shippuden: svelata una splendida statua dedicata a Orochimaru

La compagnia Iron Kite Studio ha ufficialmente pubblicato alcune prime immagini - visionabili a fondo news - dedicate a una magnifica statua a tema Naruto Shippuden, anime tratto dal manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, e raffigurante Orochimaru.

L'opera, in scala 1/4, raffigura il personaggio pronto a combattere e circondato da un possente serpente pronto a colpire, un lavoro estremamente curato in ogni più piccolo dettaglio, come visibile nelle immagini rilasciate su Twitter. Per il momento non sono state rilasciate informazioni di alcun tipo su prezzo e data d'uscita, ma la società ha fatto sapere che nuovi dettagli verranno rilasciati presto.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, l'opera segue le vicende di un ragazzo chiamato Naruto, un ninja che nel suo lungo viaggio per divenire adulto dovrà affrontare pericoli nascosti a ogni angolo insieme ai suoi fidati compagni. Se foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Naruto.

Visto l'enorme successo riscosso, con milioni di fan sparsi in tutto il mondo, il franchise ha visto anche il sopraggiungere di Boruto: Naruto Next Generations, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto. L'opera si configura come un vero e proprio seguito di Naruto e vede per protagonisti i vari figli dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nell'opera originale. Se siete interessati, su sito è disponibile anche la nostra recensione dedicata a Boruto: Naruto Next Generations.