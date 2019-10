Naruto Shippuden: svelato il prototipo di una strepitosa statua dedicata a Kisame

Attraverso l'account Twitter @MechanicalJapan, è stata pubblicata sul web un'immagine - visionabile a fondo news - che mette in mostra una strepitosa statua a tema Naruto: Shippude e specificatamente dedicata a Kisame Hoshigaki, uno dei personaggi dell'opera animata.

L'opera, realizzata per la compagnia Ryu Studio, per ora non è altro che un prototipo e potrebbero quindi venire applicati vari cambiamenti al prodotto finale, ma quanto visionabile attualmente fa certo ben sperare. La statua, infatti, non solo appare tanto grande quanto ben fatta, ma già allo stato attuale mette in mostra un'incredibile quantità di dettagli capaci di renderla particolarmente ambita da parte di fan e collezionisti, seppur per il momento non siano ancora state rilasciate informazioni relative a prezzo o data d'uscita. Giusto recentemente è stata inoltre presenta un'altra statua dedicata a Orochimaru, segno del fatto che il franchise appare più in forma che mai.

Naruto è un manga creato da Masashi Kishimoto pubblicato originariamente nel 1999, il tutto per un totale di oltre 700 capitoli rilasciati. La serie narra le gesta di Naruto, giovane ninja che racchiude dentro di sé un oscuro potere e che dovrà affidarsi al prezioso aiuto dei suoi compagni per sopravvivere a un mondo ricco d'insidie e pericoli. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata a Naruto. Visto l'enorme successo riscosso dalla serie, il franchise ha anche visto la pubblicazione di un adattamento anime e di un sequel cartaceo intitolato Boruto: Naruto Next Generations, manga targato Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto. Sempre sulle pagine del sito potete visionare la nostra recensione del manga, in particolare del primo arco narrativo.