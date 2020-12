Naruto: Shippuden, il Team 7 invade il mondo reale in questa fan art

Nonostante il Villaggio della Foglia abbia dato il benvenuto a un nuovo Team 7, formato da Boruto, Sarada e Mitsuki, i membri originali della squadra vivono ancora nel cuore degli appassionati. Ma come apparirebbero Naruto, Sasuke e Sakura se fossero personaggi del mondo reale? Scopriamolo in questa fan art.

Il trio di protagonisti di Naruto: Shippuden ha dovuto affrontare numerose sfide, alcune delle quali li ha messi in netta contrapposizione. Tuttavia, il forte senso di amicizia e il legame che li univa ha portato Naruto, Sasuke e Sakura a riunirsi e a difendere Konoha.

Attualmente, i tre shinobi sono alcuni dei più potenti mai vissuti nel mondo ninja. Naruto ha finalmente coronato il suo sogno diventando il Settimo Hokage, Sasuke ha completato il suo processo di redenzione e Sakura è una dei ninja medici più abili. Nonostante siano stati sostituiti da un nuovo Team 7 nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, il trio è ancora impresso nella memoria dei fan.

Per omaggiare la squadra capitanata da Kakashi, l'utente Reddit @Ainome ha condiviso una serie d'impressionanti immagini che ritraggono Naruto, Sasuke e Sakura in versione altamente realistica. Come se fossero i protagonisti di un film live-action, i tre ninja sono pronti a difendere il mondo reale, oltre che Konoha. Che ve ne pare di questo lavoro? Nel frattempo, ecco come funziona lo Sharingan Ipontico in Naruto: Shippuden. Il leggendario episodio 138 dell'anime usciva unidici anni fa. Scopriamo cosa ha detto Itachi a suo fratello Sasuke in Naruto: Shippuden.