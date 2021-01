Naruto Shippuden: la Tecnica del Richiamo di Jiraiya in questa statua da 400 euro

L'Eremita Porcello è stato fondamentale per la crescita di Naruto, non solo per avergli insegnato alcuni dei suoi jutsu più forti, ma anche e soprattutto per avergli mostrato la vera filosofia di vita di un ninja. Ammiriamo il ritorno in azione di Jiraiya in questa nuova figure da collezione.

Realizzata dallo studio Burning Wing, la statua vede Jiraiya utilizzare alcuni dei jutsu che lo hanno immortalato nel cuore dei fan. Dopo aver evocato Gamabunta tramite la Tecnica del Richiamo ed essergli salito in testa, il Leggendario Sannin crea con una sola mano un potentissimo Rasengan.

La figure è d'incredibile fattura e presenta dettagli notevoli. Partendo dal basso, il gigantesco Signore dei Rospi Gamabunta è come al solito intento a fumare la sua pipa, mentre con una mano è pronto a colpire con la sua lama. Sopra di lui troviamo Jiraiya, in una delle sue pose tipiche con la bianca chioma al vento.

La statua, alta 49 centimetri e già disponibile al preordine al prezzo di 410 euro, presenta una seconda variante in cui la modalità eremitica di Jiraiya è attiva. Cosa ne pensate di questo fantastico pezzo da collezione, vi piacerebbe acquistarlo? La storia di Itachi Uchiha in questa costosa figure di Naruto Shippuden. Ecco le 5 musiche più belle dell'anime di Naruto Shippuden.